  2. Albania
  3. Obwód Tirana
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Basen

Kawalerki z basenem na sprzedaż w Obwód Tirana, Albania

Tirana
3
Tirana Municipality
8
Bashkia Kavaje
15
Kamez Municipality
3
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/7
A117 - Studio Apartament w Dragoti ResidencePrzytulne studio o łącznej powierzchni 55,7 m ²,…
$84,325
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Parametry nieruchomości w Obwód Tirana, Albania

