Domy nad jeziorem na sprzedaż w Obwód Tirana, Albania

Tirana
12
Tirana Municipality
82
Farke
59
Bashkia Kavaje
13
1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Willa 4 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 241 m²
Villa with a view of Lake Farka - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is …
$549,157
Zostaw prośbę
Typy nieruchomości w Obwód Tirana.

wille
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Obwód Tirana, Albania

z garażem
Tanie
Luksusowe
