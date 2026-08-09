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Wille nad jeziorem na sprzedaż w Southern Albania, Albania

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Saranda
4
Orikum
4
Wlora
27
Himare
30
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1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Manastir, Albania
Willa 6 pokojów
Manastir, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 303 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowy Resort na Riwierze Albańskiej Położony na malowniczym wzgórzu z widokiem na Jez…
$1,37M
VAT
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Parametry nieruchomości w Southern Albania, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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