  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Qerret
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Qerret, Albania

kawalerki
5
1 pokojowe
122
2 pokojowe
21
183 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Golem, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 13
Rezidenca Tiktaalik - Premium Seaside Residential Project, Qerret, DurrësPoczątek budowy: Wr…
$87,682
Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 5/6
🏝 Blue Horizon - Twoje prywatne Haven nad morzem!Marzenia o życiu nad morzem, gdzie każdy ra…
$95,431
Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 4/6
🏝 Blue Horizon - Twoje prywatne Haven nad morzem!Marzenia o życiu nad morzem, gdzie każdy ra…
$95,431
Otium DevelopmentOtium Development
Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 5/6
🏝 Blue Horizon - Twoje prywatne Haven nad morzem!Marzenia o życiu nad morzem, gdzie każdy ra…
$87,478
Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 3
Rozmieszczenie: Golem, Kavaje✅ Cena: 81,600 Euro✅ Powierzchnia całkowita: 68m2✅ Podłoga: + 3…
$96,110
Mieszkanie 3 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3
✅ Cena: 1400 euro / m2 - 123,564 euro✅ Rozmieszczenie: Golem, Durres✅ Powierzchnia całkowita…
$145,536
Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3
Apartament na sprzeda ¿w Hera przez kompleks Epidam, nowoczesny projekt mieszkalny zlokalizo…
$106,103
Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 3
Rozmieszczenie: Golem, Kavaje✅ Cena: 87,600 Euro✅ Powierzchnia całkowita: 73m2✅ Podłoga: + 3…
$103,177
Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3
Rozmieszczenie: Golem, Kavaje✅ Cena: 84,360 euro✅ Powierzchnia całkowita: 70.3m2✅ Podłoga: +…
$99,361
Kawalerka 2 pokoi w Golem, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 3
Rozmieszczenie: Golem, Kavaje✅ Cena: 62,520 euro✅ Powierzchnia całkowita: 52.1m2✅ Podłoga: +…
$73,637
Kawalerka 2 pokoi w Golem, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3
Rozmieszczenie: Golem, Kavaje✅ Cena: 44,640 Euro✅ Powierzchnia całkowita: 37.2m2✅ Podłoga: +…
$52,578
Mieszkanie 3 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
2 + 1 apartament w dzielnicy Qerret jest na sprzedaż. Znajduje się na parterze i posiada pry…
$153,257
Mieszkanie 3 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 2
Kompleks, w którym znajduje się apartament znajduje się zaledwie 100 m od brzegu morza. Komp…
$424,367
Mieszkanie w Golem, Albania
Mieszkanie
Golem, Albania
Rezidenca Tiktaalik – Nowy projekt mieszkaniowy nad morzem, Qerret, Durrës Rozpoczęcie bu…
Cena na żądanie
Mieszkanie 1 pokój w Golem, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 13
Apartament 1 + 1 - Układ A- 007 (Tiktaalik Residence)Całkowita powierzchnia apartamentu (Sip…
$118,844
Mieszkanie 1 pokój w Golem, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 3/4
Adria Residence znajduje się tam, gdzie elegancja i komfort przecinają. Położony 200 m od mo…
$133,840
Mieszkanie 1 pokój w Golem, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 4
Na sprzedaż, Apartament 1 + 1 + Balkon, Qerret, Kavajë.Informacje o apartamencie:• Powierzch…
$196,380
Mieszkanie 1 pokój w Golem, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 3/4
Adria Residence is located where elegance and comfort intersect. Situated 200m from the sea …
$133,840
Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Piętro 11/13
Apartament 2 + 1 - Układ A- 1103 (Tiktaalik Residence)Powierzchnia apartamentu (Sip. ndërtim…
$255,242
Mieszkanie 1 pokój w Golem, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 12/13
Apartament 1 + 1 - Układ A- 1207 (Tiktaalik Residence)Powierzchnia apartamentu (Sip. ndërtim…
$102,797
Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 13
Studio Apartment - Układ A- 005 (Tiktaalik Residence)Całkowita powierzchnia apartamentu (Sip…
$86,877
Mieszkanie 1 pokój w Golem, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2/4
Adria Residence is located where elegance and comfort intersect. Situated 200m from the sea …
$133,840
Mieszkanie w Bashkia Puke, Albania
Mieszkanie
Bashkia Puke, Albania
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/5
Studio apartament znajduje się na 2 piętrze mieszkalnym nowego budynku z windą (jeszcze w bu…
$84,250
Mieszkanie 1 pokój w Golem, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 11/13
Apartament 1 + 1 - Układ A- 1108 (Tiktaalik Residence)Powierzchnia apartamentu (Sip. ndërtim…
$104,464
Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 9/13
Apartament 1 + 1 - Układ A- 907 (Tiktaalik Residence)Powierzchnia fizyczna (Sip. fizike): 58…
$121,410
Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 3/6
🏝 Blue Horizon - Twoje prywatne Haven nad morzem!Marzenia o życiu nad morzem, gdzie każdy ra…
$87,478
Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 8/13
Apartament 1 + 1 - Układ A- 814 (Tiktaalik Residence)Powierzchnia fizyczna (Sip. fizike): 68…
$122,355
Mieszkanie 1 pokój w Golem, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 13
Apartament 1 + 1 - Układ A- 010 (Tiktaalik Residence)Powierzchnia apartamentu (Sip. ndërtimi…
$132,301
Mieszkanie 3 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 9/13
Apartament 2 + 1 - Układ A- 913 (Tiktaalik Residence)Powierzchnia całkowita (Sip. ndërtimi):…
$186,839
Mieszkanie 1 pokój w Golem, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/4
Adia Residence znajduje się tam, gdzie elegancja i komfort przecinają. Położony 200 m od mor…
$113,312
