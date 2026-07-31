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Kawalerki na sprzedaż w Qerret, Albania

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5 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Kcire, Albania
Kawalerka 1 pokój
Kcire, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Studio apartament z widokiem na morze jest na sprzedaż w dzielnicy Qerret. Powierzchnia całk…
$53,506
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 13
Studio Apartment - Układ A- 005 (Tiktaalik Residence)Całkowita powierzchnia apartamentu (Sip…
$86,877
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Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5
Studio apartament w dzielnicy Mali I Robit jest na sprzedaż w nowym budynku. Ten luksusowy b…
$97,013
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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OkeaskOkeask
Kawalerka 2 pokoi w Golem, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3
✅ Cena: 53,015 euro✅ Lokalizacja: Golem✅ Powierzchnia całkowita: 46.1m2✅ Powierzchnia netto:…
$61,915
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/6
🏝 Blue Horizon - Twoje prywatne Haven nad morzem!Marzenia o życiu nad morzem, gdzie każdy ra…
$66,117
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Agencja
Century 21 Eon
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