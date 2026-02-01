Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Albania
  3. Qender Vlore
  4. Mieszkania
  5. Bungalow
  6. Ogród

Bungalow z ogrodem na sprzedaż w Qender Vlore, Albania

1 obiekt total found
Bungalow 3 pokoi w Babice e Madhe, Albania
Bungalow 3 pokoi
Babice e Madhe, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 592 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom typu bungalow z prywatnym podwórkiem i widokiem na morze na sprzedaż w Babice e madhe, V…
$139,685
Agencja
Albania Property Group
English, Italiano
Parametry nieruchomości w Qender Vlore, Albania

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
