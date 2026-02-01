Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Albania
  3. Qender Vlore
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Qender Vlore, Albania

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kanine, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Kanine, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/5
Apartament z widokiem na morze na sprzedaż w Kaninie, Vlore, Albania. Ciesz się pięknem Alba…
$239,282
VAT
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Parametry nieruchomości w Qender Vlore, Albania

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
