Wynajem długoterminowy sklepów w Central Albania, Albania

Tirana
6
Tirana Municipality
6
6 obiektów total found
Sklep 63 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 63 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 5
Shop for rent on the street side of Durres. The shop has a 63 m² space, half located in the …
$815
za miesiąc
Zostaw prośbę
Sklep 30 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 30 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 10
The shop is located by the secondary road, on the ground floor of a new building. It is suit…
$699
za miesiąc
Zostaw prośbę
Sklep 121 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 121 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 6
Japim me Qira Ambient Komercial prane Brrylit, ne Bulevardin Zhan Dark. Ambienti ka nje sipe…
$1,281
za miesiąc
Zostaw prośbę
Sklep 200 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 9
A modern store with a total area of 266 m² is for rent, functionally divided: • 130 m² on t…
$5,824
za miesiąc
Zostaw prośbę
Sklep 102 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 102 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 1
Shop for sale on Myslym Shyri street corner. The space covers an area of 102 square meters a…
$2,329
za miesiąc
Zostaw prośbę
Sklep 50 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
✅ Cena: 35,000 Leke / Miesiąc✅ Rozmieszczenie: Kinostudio, TiranaSklep do wynajęcia w doskon…
$363
za miesiąc
Zostaw prośbę
