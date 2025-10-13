Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy Sale konferencyjne w Central Albania, Albania

1 obiekt total found
Sala konferencyjna 2 054 m² w Tirana Municipality, Albania
Sala konferencyjna 2 054 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 21
Sypialnie 21
Liczba łazienek 25
Powierzchnia 2 054 m²
Liczba kondygnacji 5
Multi-functional apartment for rent at the former last station of New Tirana. The building h…
$18,635
za miesiąc
