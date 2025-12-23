Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Kavaje
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Basen

Kawalerki z basenem na sprzedaż w Bashkia Kavaje, Albania

2 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/7
A117 - Studio Apartament w Dragoti ResidencePrzytulne studio o łącznej powierzchni 55,7 m ²,…
$84,325
Agencja

Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Kawalerka 2 pokoi w Golem, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2/7
A stylish studio apartment with 47.9 m² net and 54.1 m² gross, located on the 2nd floor of t…
$81,903
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Parametry nieruchomości w Bashkia Kavaje, Albania

