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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bashkia Kavaje, Albania

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mieszkania
1100
domy
61
1 161 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$67,511
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Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$61,718
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$67,511
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Agencja
Century 21 Eon
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TekceTekce
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$58,927
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$63,446
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$56,650
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$63,612
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Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$62,610
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$58,544
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$64,894
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$46,567
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$59,045
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$63,612
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$52,137
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Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$54,254
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Agencja
Century 21 Eon
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Mieszkanie 1 pokój w Golem, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 13
Rezidenca Tiktaalik - Premium Seaside Residential Project, Qerret, DurrësPoczątek budowy: Wr…
$87,682
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Century 21 Eon
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Mieszkanie 3 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 2/6
🏡 Vizion Residence w Golemie - Twój niezawodny krok w kierunku życia nad morzemBudowa już si…
$106,499
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Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 6
🏡 Vizion Residence w Golemie - Twój niezawodny krok w kierunku życia nad morzemBudowa już si…
$71,905
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Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/5
Studio na sprzedaż w Mali i Robit, Durres!Na sprzedaż: studio położone zaledwie 30 metrów od…
$87,185
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Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 6
🏡 Vizion Residence w Golemie - Twój niezawodny krok w kierunku życia nad morzemBudowa już si…
$84,444
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Agencja
Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 6
🏡 Vizion Residence w Golemie - Twój niezawodny krok w kierunku życia nad morzemBudowa już si…
$77,218
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Century 21 Eon
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/8
Apartament znajduje się w obszarze Shkembi i Kavajas, na drugim piętrze nowego, dobrze utrzy…
$163,688
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Century 21 Eon
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Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 5/6
🏝 Blue Horizon - Twoje prywatne Haven nad morzem!Marzenia o życiu nad morzem, gdzie każdy ra…
$95,431
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Agencja
Century 21 Eon
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Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 5/6
🏝 Blue Horizon - Twoje prywatne Haven nad morzem!Marzenia o życiu nad morzem, gdzie każdy ra…
$87,478
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Agencja
Century 21 Eon
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Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 4/6
🏝 Blue Horizon - Twoje prywatne Haven nad morzem!Marzenia o życiu nad morzem, gdzie każdy ra…
$95,431
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Agencja
Century 21 Eon
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Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 3/6
Wspaniały 1 + 1 apartament na drugim piętrze w Golem, Durrës, na sprzedaż, o powierzchni 64m…
$103,556
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Agencja
Century 21 Eon
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Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 3/6
Wspaniały 1 + 1 apartament na drugim piętrze w Golem, Durrës, na sprzedaż, o powierzchni 64m…
$103,556
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Agencja
Century 21 Eon
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Mieszkanie 2 pokoi w Golem, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3/6
Apartament jest 1 + 1 typologia, zorganizowana w korytarzu wejściowym, który pozwala na podz…
$84,381
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Agencja
Century 21 Eon
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Kawalerka w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 56 m²
Piętro 15/25
Studio z widokiem na morze na pierwszej linii w obszarze Shkëmbi i Kavajës!Jasny apartament …
$77,848
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Agencja
Century 21 Eon
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Mieszkanie 1 pokój w Golem, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4
Mamy 1 + 1 apartament na sprzedaż, Shkembi Kavajes, GolemInformacje o apartamencie:• Powierz…
$120,808
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Agencja
Future Home Invest
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Parametry nieruchomości w Bashkia Kavaje, Albania

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