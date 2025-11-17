Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Kavaje
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w Bashkia Kavaje, Albania

wille
11
1 obiekt total found
Willa 7 pokojów w Golem, Albania
Willa 7 pokojów
Golem, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 4
🏘Elite villa for sale with sea view, on Golem hill, structured area with luxury villa reside…
$758,118
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bashkia Kavaje, Albania

z Ogród
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się