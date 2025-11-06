Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Kamez Municipality, Albania

2 obiekty
Dochodowa nieruchomość 520 m² w Kamez Municipality, Albania
Dochodowa nieruchomość 520 m²
Kamez Municipality, Albania
Powierzchnia 520 m²
Nieruchomość zbudowana w celach biznesowych o dużej objętości budynku i doskonałym dostępie …
$4,094
za miesiąc
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Nieruchomości komercyjne 140 m² w Paskuqan, Albania
Nieruchomości komercyjne 140 m²
Paskuqan, Albania
Powierzchnia 140 m²
Do wynajęcia w Paskuqan oferuje się odpowiednie miejsce na biura lub inne rodzaje działalnoś…
$934
za miesiąc
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
