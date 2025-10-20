Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Gjirokaster
  4. Komercyjne
  5. Dochodowa nieruchomość

Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Bashkia Gjirokaster, Albania

Dochodowa nieruchomość Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dochodowa nieruchomość 400 m² w Labove e Madhe, Albania
Dochodowa nieruchomość 400 m²
Labove e Madhe, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Piętro 3/3
2-story stone building for sale in Labovo, Gjirokastër. The building is a very good busines…
$145,589
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się