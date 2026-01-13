Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Farke
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Farke, Albania

Penthouse Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Penthouse 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Piętro 6/6
We offer a luxurious penthouse for sale in the Dry Lake area, with a panoramic view of Tiran…
$338,246
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Penthouse 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Penthouse 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 312 m²
Piętro 9/9
Penthouse for sale in Kodre se Diellit area with a surface of 565m2. Located on the 9th floo…
$1,11M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Farke, Albania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się