  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Obwód Durrës
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Hotel

Wynajem długoterminowy hoteli w Obwód Durrës, Albania

1 obiekt total found
Hotel 170 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 170 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 38
Sypialnie 19
Liczba łazienek 19
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/5
Hotel położony jest na poboczu drogi w Golem, Durres. Obiekt ma powierzchnię gruntu 1700 m2 …
$19,886
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
