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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Divjake, Albania

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1 obiekt total found
Willa w Xeng, Albania
Willa
Xeng, Albania
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 3
Three-storey villa in Divjake. Total area 202 sq.m. Ready to organize an online show!
$821,247
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CACTUS | Real Estate
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