  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Vore
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bashkia Vore, Albania

3 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Marqinet 1, Albania
Dom 3 pokoi
Marqinet 1, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jednopiętrowy znajduje się w obszarze Vrrine, który ma dostęp do autostrady Tirana-Durre…
$437,137
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Dom 6 pokojów w Preze, Albania
Dom 6 pokojów
Preze, Albania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom: 310 m² (każde piętro 155 m²), działka: 500 m² Wymagany remont kosmetyczny.
$204,114
Agencja
Lux-Albania Home
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Marqinet 2, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Marqinet 2, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 5/5
Apartament znajduje się na 5 piętrze 5-piętrowego budynku w pobliżu stadionu "Niko Dovana" w…
$76,794
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Parametry nieruchomości w Bashkia Vore, Albania

Tanie
Luksusowe
