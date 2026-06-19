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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bashkia Ura Vajgurore, Albania

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1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Bashkia Ura Vajgurore, Albania
Willa 6 pokojów
Bashkia Ura Vajgurore, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 419 m²
🏡 ULTRA LUKSURY VILLA DLA SPRZEDAŻY - DONOFROS, BERAT 🏡Na sprzedaż w jednym z najbardziej sp…
$1,21M
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