Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Sarande
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na morze

Wille nad morzem na sprzedaż w Bashkia Sarande, Albania

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Cuke, Albania
Willa 5 pokojów
Cuke, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa na sprzedaż w małej miejscowości turystycznej w Saranda, AlbaniaVilla jest w pierwszej…
$954,944
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bashkia Sarande, Albania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się