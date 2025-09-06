Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy domy w Bashkia Durres, Albania

2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Dom 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa znajduje się bardzo blisko głównej drogi w obszarze Ish- Keneta Durres. Obiekt ma powi…
$2,339
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Dom 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Dom 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1
Dom znajduje się na pierwszym piętrze dwupiętrowej willi, w pobliżu Eneida College. Organizo…
$374
za miesiąc
