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СММ Investment Consulting Group

Czarnogóra, Budva
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2006
Na platformie
Na platformie
5 lat 6 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Čeština, Crnogorski
Strona internetowa
Strona internetowa
www.cmm-montenegro.com
Godziny pracy
Teraz zamknięte
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O agencji

Kupując jakąkolwiek nieruchomość za granicą, czy jest ona przeznaczona do użytku jako dom wakacyjny, stały dom lub inwestycja, chcesz mieć pewność, że korzystasz z odpowiednich osób, aby pomóc Ci w tym procesie, i właśnie tam, jeśli chcesz kupić nieruchomość w Czarnogórze, zespół CMM Czarnogóra może pomóc. W pełni ugruntowani i posiadający osiem działów operacyjnych w naszej siedzibie głównej, jesteśmy globalnym biznesem i zostaliśmy uznani za nasze osiągnięcia, ostatnio zdobywając nagrodę na European Property Awards 2019-2020. Dysponujemy bardzo doświadczonym personelem, który pomaga, który jest ekspertem w swoich dziedzinach i może pomóc we wszystkich twoich potrzebach związanych z nieruchomościami, niezależnie od tego, czego szukasz, taki jak przytulny dom w Czarnogórze, wspaniały nadmorski apartament, luksusowa willa czarnogórska, dochodowa nieruchomość komercyjna lub rozległa działka. Możemy również pomóc w budowie nowej willi, jeśli zdecydujesz się na własny projekt i budowę tutaj, w Czarnogórze. Niedawno staliśmy się również częścią programu Citizenship by Investment, który pozwala uzyskać obywatelstwo Montenergin, jeśli spełniasz warunki. Jeśli więc chcesz znacznie rozszerzyć swoją działalność lub uzyskać renomowany paszport Czarnogóry, nasz doświadczony zespół fachowo poprowadzi Cię na drodze do uzyskania paszportu Czarnogóry.

Usługi

Jesteśmy zaangażowani w świadczenie doskonałych usług, takich jak: sprzedaż i zakup doskonałych nieruchomości w Czarnogórze, sprzedaż i zakup nieruchomości zdalnie poprzez pełnomocnictwo i wirtualne wycieczki, doradztwo inwestycyjne, doradztwo imigracyjne w ramach programu CBI Czarnogóry, budowa nieruchomości, wynajem nieruchomości i usługi utrzymania, usługi tworzenia firm w Czarnogórze, usługi projektowania wnętrz. Oddany do spełnienia długoterminowych celów inwestycyjnych i nieruchomości, CMM Group pozostaje do dyspozycji z nieruchomości w Czarnogórze od wiarygodnego partnera.

Nasi partnerzy
1 agent
Nasi agenci w Czarnogóra
Aleksandr Alenin
Aleksandr Alenin
612 obiektów
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