Miejsce w Czarnogórze oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie sprzedaży i marketingu nieruchomości, badań rynku i doradztwa projektowego.

Naszą wyjątkową pozycją jest to, że uczestniczyliśmy w prawdziwej sprzedaży w Czarnogórze w ciągu ostatnich dwunastu lat, daje nam bezprecedensową przewagę na rynku - dostarczając naszym cenionym klientom aktualne informacje konsultacyjne w czasie rzeczywistym.

Nasz doświadczony wielojęzyczny zespół ma udokumentowane i stałe doświadczenie, które obejmuje do tej pory ponad 500 udanych transakcji. Zobowiązujemy się do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby zapewnić klientom wyjątkowe usługi w zakresie nieruchomości.

W przypadku większych projektów współpracujemy z klientami w celu opracowania i wdrożenia indywidualnej strategii marketingowej z pełnym zakresem usług, wykorzystując nasze relacje z tradycyjnymi i nowymi mediami - łącząc najmądrzejsze pomysły na sprzedaż nieruchomości. Przez lata członkowie naszego zespołu świadczyli usługi prawie wszystkim głównym inwestorom już w Czarnogórze, rządzie i sektorze bankowym.