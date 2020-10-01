  1. Realting.com
Rosja, Moskwa
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
2 lata 10 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
justreal.ru/
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

Just Prime Homes to wiodąca agencja nieruchomości z biurem w Moskwie i pracownikami firmy w Turcji, na Cyprze, na Cyprze Północnym i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Firma oferuje szeroki zakres usług związanych z nieruchomościami na całym świecie, a także krótkoterminowe i długoterminowe inwestycje w nieruchomości.

Jesteśmy pewni, że jesteśmy najlepsi! Just Prime Homes — zespół profesjonalistów. Staramy się stać wiarygodnymi partnerami dla naszych klientów i dążymy do wzajemnie korzystnej współpracy, która w pełni zaspokoi najbardziej wyrafinowane żądania. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady na temat nieruchomości, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Usługi
  • osobisty wybór nieruchomości za granicą,
  • doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości za granicą oraz doradztwo inwestycyjne,
  • pomoc prawna i organizacja transakcji "pod klucz",
  • rozwiązanie związanych z tym problemów: tłumaczenia i przetwarzanie dokumentów, badanie przedmiotów itp.
  • planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa,
  • atrakcyjność kredytów bankowych za granicą,
  • rejestracja dokumentu pobytowego i obywatelstwa,
  • Zarządzanie nieruchomościami i usługi postsprzedaży.
Nasi agenci w Rosja
Just Prime Homes
55 814 obiektów
Ulia Panutina
Ulia Panutina
