Complexe résidentiel Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.

Prix à partir de 1 155 000 EUR

Luxueux appartements et villas avec vue sur la mer à Cesme sur la première ligne, avec une plage privée et un concept d'hôtel et de spa dans la région d'Ilica sont à vendre.

Les appartements et villas font partie du complexe Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel sur un terrain côtier de 35 000 m2.

A vendre appartements du type - 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 avec une superficie de 102 m2 à 1.300 m2, et 6 villas duplex du type - 4 + 1, 5 + 1 avec une superficie de 328 m2 à 645 m2.

C'est le premier et dernier projet de résidences et villas de luxe sur la plage de Cesme Ilica, l'endroit le plus prestigieux de Turquie, avec sa magnifique mer et sa magnifique plage de sable.

Le projet avec jardin, espaces communs et centre commercial vous offre les meilleurs services.

Infrastructure:

Plage de sable propre privée

Piscines extérieures

Terrasses ensoleillées

Piscine intérieure chauffée

Centre de remise en forme

Bains à vapeur et saunas

Traitements SPA

Restaurants, cafés et bars

Magasins

Blanchisserie et nettoyage

Services de conciergerie

Réception 24h/24

Stationnement avec bornes de recharge

Sécurité et caméras 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.