Complexe résidentiel Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.

Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.

Tchesmé, Turquie
depuis
$1,35M
14
ID: 27525
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Tchesmé

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Prix à partir de 1 155 000 EUR

Luxueux appartements et villas avec vue sur la mer à Cesme sur la première ligne, avec une plage privée et un concept d'hôtel et de spa dans la région d'Ilica sont à vendre.

Les appartements et villas font partie du complexe Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel sur un terrain côtier de 35 000 m2.

A vendre appartements du type - 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 avec une superficie de 102 m2 à 1.300 m2, et 6 villas duplex du type - 4 + 1, 5 + 1 avec une superficie de 328 m2 à 645 m2.

C'est le premier et dernier projet de résidences et villas de luxe sur la plage de Cesme Ilica, l'endroit le plus prestigieux de Turquie, avec sa magnifique mer et sa magnifique plage de sable.

Le projet avec jardin, espaces communs et centre commercial vous offre les meilleurs services.

Infrastructure:

  • Plage de sable propre privée
  • Piscines extérieures
  • Terrasses ensoleillées
  • Piscine intérieure chauffée
  • Centre de remise en forme
  • Bains à vapeur et saunas
  • Traitements SPA
  • Restaurants, cafés et bars
  • Magasins
  • Blanchisserie et nettoyage
  • Services de conciergerie
  • Réception 24h/24
  • Stationnement avec bornes de recharge
  • Sécurité et caméras 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Tchesmé, Turquie

