  2. Turquie
  3. Menemen
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Complexe résidentiel Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Menemen, Turquie
depuis
$246,611
Nous offrons des appartements spacieux avec de grands balcons, vue panoramique et hauts plafonds.Certains appartements ont des jardins privés.La résidence dispose de six piscines et toboggans d'eau, un salon, un centre de spa, un terrain de basket, une salle de jeux pour enfants, un parking,…
Complexe résidentiel New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Menemen, Turquie
depuis
$360,491
Nous offrons des appartements avec balcon.La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, d'une salle de fitness, d'un sauna, d'un hammam et d'un bain turc.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité des arrêts de transports publics, des centres…
Complexe résidentiel Residential Project İn İzmir-Menemen
Menemen, Turquie
depuis
$176,609
L'année de construction 2023
3 objets immobiliers 3
Contact for furher details.
