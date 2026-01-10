  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Narlıdere
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Complexe résidentiel Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Complexe résidentiel Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Complexe résidentiel Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Complexe résidentiel Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Narlidere, Turquie
depuis
$254,801
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 9
Surface 130–145 m²
2 objets immobiliers 2
In the Narlıdere location you will leon on the forests of Balçova and turn on your face to the famous bay view of İzmir. One side of you will be İstinye Park and Agora shopping centers,  and the other side will open to popular Aegean resorts such as Seferihisar, Urla and Çeşme. In short, it …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
130.0
191,624
Apartment 3 chambres
145.0
336,794
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller