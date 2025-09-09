Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak

Appartements Dans une Résidence à Izmir Konak Près du Métro et de la Mer

Konak est connue comme le centre financier d'Izmir en raison de ses activités commerciales intenses et de son emplacement central. Situé au centre d'Izmir, en Turquie; Konak offre des moyens d'accès faciles à n'importe quel point de la ville. Le quartier est également le point de connexion des transports publics comme le métro, le tramway, le train et le bus.

Les appartements à vendre à Izmir Konak sont situés dans une résidence. Le complexe résidentiel se trouve à 200 m de la mer; 300 m des arrêts de métro, train et bus; 400 m des centres commerciaux, 2 km de la place Alsancak et du Kültürpark, 3 km de la plage de Kordon, 20 km de l'aéroport Adnan Menderes et 50 km des plages d'Urla.

Les appartements sont situés dans un immeuble résidentiel de 32 étages avec 160 appartements au total. La résidence est enrichie de riches équipements et services comme des piscines intérieures et extérieures, un hall d'entrée, une réception, un sauna, un hammam, une salle de sport, une salle de cinéma, des cafétérias, des espaces barbecue, des aires de jeux intérieures et extérieures pour enfants, des places de parking intérieures, des places de parking. pour les invités, sécurité 24/7 et caméras de sécurité.

Les appartements à vendre à Izmir, Turquie sont proposés avec des cuisines fermées ou ouvertes. Les appartements disposent également de balcons aux dimensions généreuses, salles de bain attenante, cabines de douche, meubles conçus pour les cuisines et les salles de bains, ensembles encastrés, serrures à empreintes digitales, systèmes de sécurité pour la maison intelligente, systèmes de fenêtres en PVC, parquets stratifiés et revêtements de sol en céramique.

ADB-00013