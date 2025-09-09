  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Tchesmé
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme

Appartement dans un nouvel immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme

Tchesmé, Turquie
depuis
$782,857
;
46
Laisser une demande
ID: 27800
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Tchesmé

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Immobilier avec vue panoramique sur la mer dans un complexe à Çeşme

Çeşme, située dans l'ouest d'Izmir, est une destination de vacances célèbre pour son air pur et ses plages au drapeau bleu. Avec sa beauté naturelle, ses restaurants célèbres, sa cuisine unique, sa marina, son architecture et son histoire, c'est l'une des régions les plus renommées et les plus luxueuses de Turquie.

Ce projet unique est conçu pour combiner les meilleurs moments de la vie avec le bleu infini de la mer. Il offre un tout nouvel espace de vie où vous pourrez embrasser la beauté de Çeşme. Dans ce projet spécial, vous pouvez profiter du calme de la mer à tout moment tout en découvrant le confort de la vie moderne et le charme de la nature. Le projet n'est pas seulement esthétique, mais aussi un parfait exemple de fonctionnalité et de confort. La conception unique des immobiliers permet une structure à plusieurs niveaux qui correspond à la pente naturelle du terrain. Cette disposition garantit que chaque immobilier a une vue imprenable sur la mer.

L'immobilier avec vue sur la mer à vendre à Izmir est situé en bord de mer, à seulement 3 km de la marina, des restaurants, des marchés et des pharmacies, à 4 km de l'hôpital, à 19 km du centre de surf du port d'Alaçatı et à 86 km de l'aéroport Adnan Menderes.

Le complexe est construit sur une superficie de 16 850 m² et comprend des duplex avec jardin et des immobiliers à mi-étage. Il offre des caractéristiques telles que des parkings ouverts et fermés, des espaces de sport et d'activités, des piscines communes, un bain turc, un sauna, un café, un bar au bord de la piscine, un hall d'accueil et des espaces de réception. Les équipements supplémentaires comprennent un générateur, un réservoir d'eau, une sécurité 24h/24 et 7j/7 et des caméras de sécurité.

Les appartements se composent d'un salon, d'une cuisine ouverte, de chambres, d'une salle de bain attenante, d'un balcon, d'une terrasse et d'une terrasse de jardin. Les caractéristiques intérieures comprennent une porte en acier, des fenêtres à cadre en aluminium, du verre à isolation thermique, des sols en céramique et stratifiés, des armoires et des portes de cuisine laquées, un système de maison intelligente, des volets électroniques et la climatisation pour le chauffage et le refroidissement.


ADB-00107

Localisation sur la carte

Tchesmé, Turquie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Résidence Sirius Town
Région méditerranéenne, Turquie
depuis
$260,000
Quartier résidentiel Luxury residential complex - Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$116,916
Quartier résidentiel One Bedroom City Apartment
Mahmutlar, Turquie
depuis
$135,602
Immeuble Istanbul Safakoy Apartment Compound
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$118,877
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Mahmutlar, Turquie
depuis
$179,379
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$782,857
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Kargicak, Turquie
depuis
$108,531
Options de finition Аvec finition
Appartement meublé d'une chambre à vendre!Nous vous présentons un autre, mais un projet extraordinaire du meilleur développeur d'Alanya !Emplacement - à 150 mètres de la mer et la plage la plus propre de la région de Kargilak.Il n'y a pas de hauts bâtiments dans la région de Kargilak, les mo…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Afficher tout Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Gumusluk, Turquie
depuis
$1,24M
Chaque villa est située sur son propre terrain avec une piscine extérieure de 30 m2, 10x3 m de taille et 1,8 m de profondeur. Le projet de construction prévoit différents aménagements des villas, la superficie varie de 390 à 460 m2. Le projet prévoit également la conception du paysage - les …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Esenyurt residentional complex
Immeuble Esenyurt residentional complex
Immeuble Esenyurt residentional complex
Immeuble Esenyurt residentional complex
Immeuble Esenyurt residentional complex
Afficher tout Immeuble Esenyurt residentional complex
Immeuble Esenyurt residentional complex
Esenyurt, Turquie
depuis
$185,129
Why this property؟ A modern project with a great location in a very good area This project includes apartment models in several styles with a social space suitable for families In addition to the presence of a school next to the complex, this project is adjacent to a number of facilities…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Realting.com
Aller