Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.

Résidences et villas duplex luxueuses dans le complexe de luxe Povera Residences & Villas sur la première ligne.

Seulement 76 villas et 234 résidences sur un terrain de 150 000 m2.

Vue panoramique sur la mer, une plage privée de 1200 mètres de long, service d'hôtel complet au niveau du luxe.

Résidences duplex:

Superficie totale : 345 m2 (surface habitable 255 m2)

Salon et cuisine

5 chambres

4 salles de bains

Jardin privé

Les appartements et villas sont livrés avec une finition clé en main, fabriqués dans un style moderne, les appareils de cuisine sont inclus dans le prix (cuisinière intégrée, four et hotte, lave-linge, lave-vaisselle et réfrigérateur).

Le complexe est situé à 2 km du centre de Turkbuku, à 5 km du centre de Gundogan, à 13 km de Yalikavak Marina, à 25,5 km de Bodrum Marina, à 50 km de l'aéroport de Bodrum.

Infrastructure:

Pier privé et terrasses ensoleillées en bois

Taxi-eau

Sports nautiques

Vue panoramique sur la mer

Les vestiaires

Transfert de buggy dans le complexe

Ascenseur vers la plage

Piscine commune

Nettoyage ménager

Aire de jeux pour enfants

Cafés/Restaurants

Services de nettoyage

Sécurité 24/7

Et bien plus encore

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.