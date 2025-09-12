Complexe résidentiel Furnished three bedroom villas on the beach.

Villa en bord de mer de trois chambres à Gumusluk.

Entouré de forêts de pins, au bord de la mer d'azur, ce projet exclusif sur une superficie de 72 000 m2 offre une vie au niveau d'un hôtel cinq étoiles.

Le projet dispose de 194 villas, chacune d'entre elles est l'incarnation du luxe et du style vintage, créé en pleine conformité avec l'esprit et l'atmosphère de la région.

Nous vous proposons des villas avec une cuisine spacieuse salon, trois chambres avec deux grandes terrasses d'où vous pourrez profiter des merveilles de la nature de Bodrum.

Infrastructure:

Piscine

Plage privée

Zones de barbecue

Cinéma en plein air

Service de navette sur le territoire

Sécurité 24/7

Services de nettoyage

Service 24 heures sur 24

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.