Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey

Le complexe résidentiel de luxe comprend 80 maisons de deux étages et 20 maisons de ville à trois étages. Chaque maison dispose d'un terrain de 175 m2, piscine privée, jardin et parking. Les fenêtres donnent sur le lac. Le complexe possède également un terrain de volley-ball, de basket-ball et de football, ainsi qu'une plage privée. Les maisons sont construites avec des matériaux de haute qualité, le système "maison intelligente" sera équipé. Les propriétaires pourront commander divers services via une application sur leur téléphone ou avec l'aide d'une société de gestion - une navette vers l'aéroport, le nettoyage ménager, les services de blanchisserie.

Emplacement et infrastructure à proximité

En seulement 15 minutes, vous pourrez vous rendre à l'aéroport.