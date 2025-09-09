  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Konak
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak

Konak, Turquie
depuis
$1,99M
;
23
Laisser une demande
ID: 27759
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Konak
  • Métro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Métro
    Konak (~ 200 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    35

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements avec vue sur la mer près du métro à Izmir Konak

Situé dans le centre-ville d'Izmir, Konak est l'un des pôles commerciaux les plus importants de la région égéenne de Turquie. Doté de nombreux services de transport, dont le métro, le tramway, le train et le bus, Konak bénéficie d'un réseau de transport pratique. Avec un nombre croissant de projets immobiliers de grande hauteur, Konak est considéré comme un centre d'investissement lucratif. Situé en hauteur, le quartier offre de magnifiques vues sur la mer et la ville.

Les appartements à vendre à Izmir sont situés à 200 m des arrêts de métro, de train et de bus, à 250 m de la mer, à 450 m du centre commercial, à 2 km de la place Alsancak et du Kültürpark, à 3 km du parc côtier de Kordon, à 20 km de l'aéroport Adnan Menderes et à 50 km des plages d'Urla.

Ce projet de 35 étages compte 357 appartements au total. Les équipements comprennent des piscines intérieure et extérieure, un hall d'entrée, une réception, une salle de sport, des bureaux, des cafétérias, un parking couvert, un parking privé réservé aux clients et un service de sécurité 24h/24 et 7j/7. Des caméras de surveillance et des bornes de recharge pour véhicules électriques sont également disponibles.

Les appartements disposent d'une cuisine ouverte, d'un balcon et d'une salle de bain attenante. Ils sont équipés de cabines de douche, de meubles de salle de bain et de cuisine sur mesure, d'électroménagers encastrés 4 pièces, de technologies domotiques, de systèmes VFR, de fenêtres en aluminium, de parquet stratifié et de sols en céramique.


ADB-00123

Localisation sur la carte

Konak, Turquie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$174,097
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and sea views, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turquie
depuis
$1,40M
Complexe résidentiel Beykoz Blue Residences
Beykoz, Turquie
depuis
$1,39M
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$2,28M
Complexe résidentiel New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquie
depuis
$394,453
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$1,99M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$233,049
Un projet composé de 2 blocs. Le projet a des appartements avec 2 chambres.Complexe résidentiel à 2 minutes à pied de la mer, avec gazebos et zones de loisirs.Prépaiement possible de 50 % et versements échelonnés sur 9 mois.Emplacement et infrastructure à proximité Le quartier d'Erdemli est …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$582,975
La résidence dispose d'un espace vert, de sécurité, d'un terrain de football, d'une aire de jeux pour enfants, de piscines intérieures et extérieures, d'un parking, d'un restaurant, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un hammam, d'un terrain de basketball.Emplacement et infrastructure à pr…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Seaside Project İzmir
Immeuble Seaside Project İzmir
Immeuble Seaside Project İzmir
Immeuble Seaside Project İzmir
Immeuble Seaside Project İzmir
Kayapinar, Turquie
depuis
$236,114
5 objets immobiliers 5
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
Realting.com
Aller