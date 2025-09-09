  1. Realting.com
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme

Tchesmé, Turquie
depuis
$414,384
;
39
ID: 27669
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Tchesmé

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

    2025
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements en bord de mer à Çeşme avec de nombreuses commodités

Çeşme est une région touristique de l'ouest d'Izmir, réputée pour ses plages Pavillon Bleu et son air pur. Avec son cadre naturel, ses restaurants réputés, sa cuisine unique, son port de plaisance, son architecture et son charme historique, c'est l'une des régions les plus prisées et les plus huppées de Turquie.

Les appartements à vendre à Çeşme sont situés à 200 m du marché, 1,2 km des restaurants, 1,5 km de la plage, 10 km du port de plaisance, 6 km de l'hôpital, 11 km du centre de surf du port d'Alaçatı et 85 km de l'aéroport Adnan Menderes.

Construit sur une superficie de 15 650 m², le complexe comprend 8 blocs et 132 appartements, offrant luxe et qualité dans des appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres avec de grands balcons ou terrasses-jardins. Les prestations sur place comprennent un parking intérieur/extérieur, une borne de recharge pour véhicules électriques, des espaces de sport et d'activités, des piscines communes, des terrasses ensoleillées, un hammam, un sauna, un café, un hall d'entrée, un générateur, un réservoir d'eau, un service de sécurité 24h/24 et 7j/7, des services de ménage, une assistance technique, un jardinage et des salles de réunion.

Les appartements comprennent un séjour, une cuisine ouverte, des chambres, une salle de bain attenante, des rangements, un balcon ou une terrasse, et un jardin privatif pour les logements du rez-de-chaussée. Les intérieurs sont dotés de portes en acier, de fenêtres à cadre en aluminium, de double vitrage, de sols en céramique et stratifiés, de meubles et de portes de cuisine laqués, de systèmes domotiques et de la climatisation.


ADB-00148

Localisation sur la carte

Tchesmé, Turquie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

