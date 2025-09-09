  1. Realting.com
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak

Konak, Turquie
depuis
$689,856
;
23
ID: 27757
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Konak
  • Métro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Métro
    Konak (~ 200 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    35

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements avec vue sur la mer près du métro à Izmir Konak

Situé dans le centre-ville d'Izmir, Konak est l'un des pôles commerciaux les plus importants de la région égéenne de Turquie. Doté de nombreux services de transport, dont le métro, le tramway, le train et le bus, Konak bénéficie d'un réseau de transport pratique. Avec un nombre croissant de projets immobiliers de grande hauteur, Konak est considéré comme un centre d'investissement lucratif. Situé en hauteur, le quartier offre de magnifiques vues sur la mer et la ville.

Les appartements à vendre à Izmir sont situés à 200 m des arrêts de métro, de train et de bus, à 250 m de la mer, à 450 m du centre commercial, à 2 km de la place Alsancak et du Kültürpark, à 3 km du parc côtier de Kordon, à 20 km de l'aéroport Adnan Menderes et à 50 km des plages d'Urla.

Ce projet de 35 étages compte 357 appartements au total. Les équipements comprennent des piscines intérieure et extérieure, un hall d'entrée, une réception, une salle de sport, des bureaux, des cafétérias, un parking couvert, un parking privé réservé aux clients et un service de sécurité 24h/24 et 7j/7. Des caméras de surveillance et des bornes de recharge pour véhicules électriques sont également disponibles.

Les appartements disposent d'une cuisine ouverte, d'un balcon et d'une salle de bain attenante. Ils sont équipés de cabines de douche, de meubles de salle de bain et de cuisine sur mesure, d'électroménagers encastrés 4 pièces, de technologies domotiques, de systèmes VFR, de fenêtres en aluminium, de parquet stratifié et de sols en céramique.


ADB-00123

Localisation sur la carte

Konak, Turquie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Laisser une demande
Agence
TRANIO
Agence
Smart Home
