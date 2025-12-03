  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Bornova
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
88
Izmir
14
Alanya
4
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Turquie
depuis
$208,606
La présidence comprend deux piscines, un espace vert paysagé, un parking couvert.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 1 minuteUniversité - 1 minuteRing road - 2 minutesKonak - 10 minutesAéroport - 25 minutes
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Bornova, Turquie
depuis
$186,035
Cette résidence vous fera vous sentir spécial en raison de ses suites de luxe, qui soutiennent l'esprit de Radisson Rouge.Caractéristiques:restaurantcentre de fitnessbarre de toitpiscineSalle de réunionhall et caféService de conciergerieportier et services de chambreEmplacement et infrastruc…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Complexe résidentiel Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Complexe résidentiel Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Complexe résidentiel Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Complexe résidentiel Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Bornova, Turquie
depuis
$526,840
Options de finition Аvec finition
2 objets immobiliers 2
Designed for those with high expectations from life; Ikon Tower, which combines luxury and comfort and will carry your life to a higher standard with every detail, is located in Bornova, where İzmir's most prestigious shopping malls are located. The project, which has a strong location with …
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
OneOne
Sur la carte
Realting.com
Aller