  4. Appartement dans un nouvel immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme

Appartement dans un nouvel immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme

Tchesmé, Turquie
$1,08M
46
ID: 27802
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Tchesmé

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

    L'année de construction
    2025
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Immobilier avec vue panoramique sur la mer dans un complexe à Çeşme

Çeşme, située dans l'ouest d'Izmir, est une destination de vacances célèbre pour son air pur et ses plages au drapeau bleu. Avec sa beauté naturelle, ses restaurants célèbres, sa cuisine unique, sa marina, son architecture et son histoire, c'est l'une des régions les plus renommées et les plus luxueuses de Turquie.

Ce projet unique est conçu pour combiner les meilleurs moments de la vie avec le bleu infini de la mer. Il offre un tout nouvel espace de vie où vous pourrez embrasser la beauté de Çeşme. Dans ce projet spécial, vous pouvez profiter du calme de la mer à tout moment tout en découvrant le confort de la vie moderne et le charme de la nature. Le projet n'est pas seulement esthétique, mais aussi un parfait exemple de fonctionnalité et de confort. La conception unique des immobiliers permet une structure à plusieurs niveaux qui correspond à la pente naturelle du terrain. Cette disposition garantit que chaque immobilier a une vue imprenable sur la mer.

L'immobilier avec vue sur la mer à vendre à Izmir est situé en bord de mer, à seulement 3 km de la marina, des restaurants, des marchés et des pharmacies, à 4 km de l'hôpital, à 19 km du centre de surf du port d'Alaçatı et à 86 km de l'aéroport Adnan Menderes.

Le complexe est construit sur une superficie de 16 850 m² et comprend des duplex avec jardin et des immobiliers à mi-étage. Il offre des caractéristiques telles que des parkings ouverts et fermés, des espaces de sport et d'activités, des piscines communes, un bain turc, un sauna, un café, un bar au bord de la piscine, un hall d'accueil et des espaces de réception. Les équipements supplémentaires comprennent un générateur, un réservoir d'eau, une sécurité 24h/24 et 7j/7 et des caméras de sécurité.

Les appartements se composent d'un salon, d'une cuisine ouverte, de chambres, d'une salle de bain attenante, d'un balcon, d'une terrasse et d'une terrasse de jardin. Les caractéristiques intérieures comprennent une porte en acier, des fenêtres à cadre en aluminium, du verre à isolation thermique, des sols en céramique et stratifiés, des armoires et des portes de cuisine laquées, un système de maison intelligente, des volets électroniques et la climatisation pour le chauffage et le refroidissement.


ADB-00107

Tchesmé, Turquie
Appartement dans un nouvel immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$1,08M
