Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Mer à Izmir Konak Près de la Station de Métro

Konak, Turquie
depuis
$503,854
;
24
ID: 27918
ID: 27918
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Konak
  • Métro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Métro
    Konak (~ 200 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    21

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements dans une Résidence Bien Développée Avec Vue Sur Mer, Sécurité et Piscine

Konak est un espace de vie cosmopolite situé dans un emplacement central à Izmir, Turquie. Avec diverses commodités commerciales et touristiques, Kordon offre diverses commodités. Célèbre sentier côtier de Kordon avec zones de détente; les centres de divertissement et commerciaux d'Alsancak, le système ferroviaire bien développé, le Kültürpark, les musées et les activités touristiques sont quelques-unes des riches commodités que Konak offre à ses résidents et visiteurs.

Les appartements à vendre à Izmir Konak sont situés à 200 m des hôpitaux, 300 m de la mer, 600 m des supermarchés, centres commerciaux et du stade, 700 m du métro et des gares, 4 km de Kültürpark, 3 km d'Alsancak, 19 km de l'aéroport Adnan Menderes et 45 km des plages d'Izmir.

Le complexe résidentiel monobloc est situé sur un terrain total de 3.200 m². Il est enrichi d'une piscine extérieure, sauna, SPA, fitness, court de tennis, espaces de détente, parking intérieur, sécurité 24h/24 et 7j/7, voiturier, lave-auto, nettoyage à sec, service de ménage, réception et ascenseur.

Les appartements du complexe résidentiel bien développé sont répartis en chambres, salons, cuisines séparées ou ouvertes, salles de bains attenantes, balcons avec vue sur la mer, celliers, ensembles encastrés 3 pièces, chauffage au sol et systèmes de climatisation centraux.


ADB-00020

Localisation sur la carte

Konak, Turquie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances

