  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Konak
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Mer à Izmir Konak Près de la Station de Métro

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Mer à Izmir Konak Près de la Station de Métro

Konak, Turquie
depuis
$403,789
;
24
Laisser une demande
ID: 27917
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Konak
  • Métro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Métro
    Konak (~ 200 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    21

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements dans une Résidence Bien Développée Avec Vue Sur Mer, Sécurité et Piscine

Konak est un espace de vie cosmopolite situé dans un emplacement central à Izmir, Turquie. Avec diverses commodités commerciales et touristiques, Kordon offre diverses commodités. Célèbre sentier côtier de Kordon avec zones de détente; les centres de divertissement et commerciaux d'Alsancak, le système ferroviaire bien développé, le Kültürpark, les musées et les activités touristiques sont quelques-unes des riches commodités que Konak offre à ses résidents et visiteurs.

Les appartements à vendre à Izmir Konak sont situés à 200 m des hôpitaux, 300 m de la mer, 600 m des supermarchés, centres commerciaux et du stade, 700 m du métro et des gares, 4 km de Kültürpark, 3 km d'Alsancak, 19 km de l'aéroport Adnan Menderes et 45 km des plages d'Izmir.

Le complexe résidentiel monobloc est situé sur un terrain total de 3.200 m². Il est enrichi d'une piscine extérieure, sauna, SPA, fitness, court de tennis, espaces de détente, parking intérieur, sécurité 24h/24 et 7j/7, voiturier, lave-auto, nettoyage à sec, service de ménage, réception et ascenseur.

Les appartements du complexe résidentiel bien développé sont répartis en chambres, salons, cuisines séparées ou ouvertes, salles de bains attenantes, balcons avec vue sur la mer, celliers, ensembles encastrés 3 pièces, chauffage au sol et systèmes de climatisation centraux.


ADB-00020

Localisation sur la carte

Konak, Turquie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Modern Finance Center Towers
Atasehir, Turquie
depuis
$533,941
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Basiskele, Turquie
depuis
$113,272
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$718,568
Quartier résidentiel Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Oba, Turquie
depuis
$106,773
Quartier résidentiel Fully furnished 2+1 resale apartment in Mahmutlar by the sea
Mahmutlar, Turquie
depuis
$169,769
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Mer à Izmir Konak Près de la Station de Métro
Konak, Turquie
depuis
$403,789
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$298,452
La résidence dispose d'un parking de 4 niveaux, d'une salle de sport, d'un sauna, d'un espace barbecue sur le toit, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement - fin 2025.Installations et équipement dans la maison Chauffage centralChauffage au solEmplacement et infrastructure…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquie
depuis
$186,532
La résidence se compose de 2 bâtiments résidentiels (9 et 13 étages) et un centre d'affaires, et dispose d'un centre de remise en forme, jardins paysagés, une cuisine d'été, gazeboes et une aire de jeux pour enfants.Achèvement - décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité Autorou…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$718,568
Nous offrons des villas avec des places de parking et une vue sur la mer et la ville.La résidence dispose d'une piscine commune de 60 m2.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans le centre de Bodrum
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller