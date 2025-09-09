  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Konak
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak

depuis
$306,079
;
41
ID: 27919
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Konak
  • Métro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Métro
    Konak (~ 200 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    32

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Dans une Résidence à Izmir Konak Près du Métro et de la Mer

Konak est connue comme le centre financier d'Izmir en raison de ses activités commerciales intenses et de son emplacement central. Situé au centre d'Izmir, en Turquie; Konak offre des moyens d'accès faciles à n'importe quel point de la ville. Le quartier est également le point de connexion des transports publics comme le métro, le tramway, le train et le bus.

Les appartements à vendre à Izmir Konak sont situés dans une résidence. Le complexe résidentiel se trouve à 200 m de la mer; 300 m des arrêts de métro, train et bus; 400 m des centres commerciaux, 2 km de la place Alsancak et du Kültürpark, 3 km de la plage de Kordon, 20 km de l'aéroport Adnan Menderes et 50 km des plages d'Urla.

Les appartements sont situés dans un immeuble résidentiel de 32 étages avec 160 appartements au total. La résidence est enrichie de riches équipements et services comme des piscines intérieures et extérieures, un hall d'entrée, une réception, un sauna, un hammam, une salle de sport, une salle de cinéma, des cafétérias, des espaces barbecue, des aires de jeux intérieures et extérieures pour enfants, des places de parking intérieures, des places de parking. pour les invités, sécurité 24/7 et caméras de sécurité.

Les appartements à vendre à Izmir, Turquie sont proposés avec des cuisines fermées ou ouvertes. Les appartements disposent également de balcons aux dimensions généreuses, salles de bain attenante, cabines de douche, meubles conçus pour les cuisines et les salles de bains, ensembles encastrés, serrures à empreintes digitales, systèmes de sécurité pour la maison intelligente, systèmes de fenêtres en PVC, parquets stratifiés et revêtements de sol en céramique.


ADB-00013

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances

продажа квартиры В газипаше о застройщика с бесвottef. город В 30 км на Восток о аллании с населением 52000 человек. Газипаша имет собственню городскюю инфраструктуру и шикарные песчано-галечные пляжж. Газипаша находится на равнине между средиземныы морем и торосскиousse горами. Центральный …
