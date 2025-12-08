  1. Realting.com
  Turquie
  Bayraklı
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Résidence Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Turquie
depuis
$695,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 204 m²
1 objet immobilier 1
Le projet est situé dans la partie centrale de la ville, à 720 mètres de la mer, ce projet magique est situé au cœur du quartier Alsancak, près de l'échangeur de transport, à côté de l'un des plus grands hôpitaux privés d'Izmir - Medicana.LIEUUniversité Ege ..................................…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
204.0
695,000
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
Résidence A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayrakli, Turquie
depuis
$188,728
L'année de construction 2023
Surface 84–212 m²
6 objets immobiliers 6
Shall we embrace the city with the sun that will rise to your home in four seasons? You will see the metropolitan life from a completely different view in this project, where you can enjoy the blue to the fullest with its houses and offices adjacent to the sea, and where quality meets ele…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
84.0
114,131
Apartment 2 chambres
84.0
110,232
Apartment 3 chambres
124.0 – 125.0
155,862 – 178,053
Apartment 4 chambres
209.0 – 212.0
14,65M – 15,77M
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
Résidence The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Turquie
depuis
$666,933
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 156–313 m²
6 objets immobiliers 6
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, shopping centers, amazing living space..   Social Living Areas: -Outdoor Swimming Pool and Children's Pool -Fitness, Pilates Hall and Yoga Terrace -Children's play area -Workstation …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
156.0 – 192.0
627,348 – 920,031
Apartment 4 chambres
313.0
1,68M
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
