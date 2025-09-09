  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Konak
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak

Konak, Turquie
depuis
$501,499
;
41
Laisser une demande
ID: 27920
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Konak
  • Métro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Métro
    Konak (~ 200 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    32

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Dans une Résidence à Izmir Konak Près du Métro et de la Mer

Konak est connue comme le centre financier d'Izmir en raison de ses activités commerciales intenses et de son emplacement central. Situé au centre d'Izmir, en Turquie; Konak offre des moyens d'accès faciles à n'importe quel point de la ville. Le quartier est également le point de connexion des transports publics comme le métro, le tramway, le train et le bus.

Les appartements à vendre à Izmir Konak sont situés dans une résidence. Le complexe résidentiel se trouve à 200 m de la mer; 300 m des arrêts de métro, train et bus; 400 m des centres commerciaux, 2 km de la place Alsancak et du Kültürpark, 3 km de la plage de Kordon, 20 km de l'aéroport Adnan Menderes et 50 km des plages d'Urla.

Les appartements sont situés dans un immeuble résidentiel de 32 étages avec 160 appartements au total. La résidence est enrichie de riches équipements et services comme des piscines intérieures et extérieures, un hall d'entrée, une réception, un sauna, un hammam, une salle de sport, une salle de cinéma, des cafétérias, des espaces barbecue, des aires de jeux intérieures et extérieures pour enfants, des places de parking intérieures, des places de parking. pour les invités, sécurité 24/7 et caméras de sécurité.

Les appartements à vendre à Izmir, Turquie sont proposés avec des cuisines fermées ou ouvertes. Les appartements disposent également de balcons aux dimensions généreuses, salles de bain attenante, cabines de douche, meubles conçus pour les cuisines et les salles de bains, ensembles encastrés, serrures à empreintes digitales, systèmes de sécurité pour la maison intelligente, systèmes de fenêtres en PVC, parquets stratifiés et revêtements de sol en céramique.


ADB-00013

Localisation sur la carte

Konak, Turquie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Aksu, Turquie
depuis
$158,180
Complexe résidentiel Real estate in Alanya: From the developer
Oba, Turquie
depuis
$320,357
Complexe résidentiel Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Bagcilar, Turquie
depuis
$425,592
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$107,202
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$786,902
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$501,499
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Afficher tout Complexe résidentiel Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Kargicak, Turquie
depuis
$244,701
Le nouveau complexe d'élite est situé à l'est de l'Alanya, dans le district de Kargilak. Situé sur le littoral, ce projet est construit sur une superficie de 790 m2. Vous pourrez admirer la mer et les forêts avec une vue panoramique.Le projet comprend un seul bloc, 6 étages et 15 appartement…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$205,083
Le complexe se compose de 20 appartements et duplex.Caractéristiques:piscinePiscine pour enfantsSalles de séjourEspace barbecueaire de jeux et salle de jeux pour enfantsstationnementSalle de fitnesslobbysaunajacuzziSécurité 24/7Achèvement - juin 2027Caractéristiques des appartements Cabinet …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with lounge areas and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with lounge areas and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with lounge areas and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with lounge areas and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with lounge areas and a kids' club, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with lounge areas and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with lounge areas and a kids' club, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$174,373
Nous proposons des appartements avec balcons, places de parking et vue panoramique.La résidence dispose d'un club pour enfants, d'une salle de sport, de terrains de basket-ball, de mosquées, d'une sécurité 24h/24, d'un espace vert paysagé, de salons.Installations et équipement dans la maison…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller