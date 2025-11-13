  1. Realting.com
  Turquie
  Bodrum
  Complexe résidentiel MONTES BY MISSONI

Complexe résidentiel MONTES BY MISSONI

Kizilagac, Turquie
depuis
$926,436
T.V.A.
13/11/2025
$926,436
13/11/2025
$2,66M
;
9
ID: 32874
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Bodrum
  • Village
    Kizilagac

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kizilagac, Turquie

Vous regardez
Complexe résidentiel MONTES BY MISSONI
Kizilagac, Turquie
depuis
$926,436
T.V.A.
