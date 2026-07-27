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Quartier résidentiel Villa Madrisa
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Quartier résidentiel Villa Madrisa
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$3,41M
A stunning Mediterranean villa located in the heart of Nueva Andalucia. Designed to combine contemporary elegance with natural beauty, the property is surrounded by a meticulously manicured garden that wraps around the villa, offering a sense of serenity and seclusion. Tall trees and lush g…
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Quartier résidentiel The Avenue Marbella
Quartier résidentiel The Avenue Marbella
Quartier résidentiel The Avenue Marbella
Quartier résidentiel The Avenue Marbella
Quartier résidentiel The Avenue Marbella
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Quartier résidentiel The Avenue Marbella
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,31M
Nestled within the illustrious enclave of Nueva Andalucia, the residential complex provides residents a luxurious escape that embodies the true essence of luxury living. With its privileged location in Nueva Andalucia, residents are granted convenient access to a plethora of nearby amenities…
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Quartier résidentiel Villa Karina
Quartier résidentiel Villa Karina
Quartier résidentiel Villa Karina
Quartier résidentiel Villa Karina
Quartier résidentiel Villa Karina
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Quartier résidentiel Villa Karina
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$9,10M
Welcome to a magnificent 5-bedroom luxury villa nestled in the heart of Nueva Andalucía, offering the perfect combination of elegance, comfort, and a prime location. Set on a spacious 1,959 m² plot with a generous 722 m² built area, this stunning residence captures the essence of sophistica…
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Quartier résidentiel The Grove
Quartier résidentiel The Grove
Quartier résidentiel The Grove
Quartier résidentiel The Grove
Quartier résidentiel The Grove
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Quartier résidentiel The Grove
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$677,129
Discover an exclusive residential development comprising 139 residences, where exceptional design, comfort and world-class amenities come together to deliver a lifestyle comparable to that of a five-star resort. Located in Marbella West, one of the Costa del Sol's fastest-growing and most s…
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Quartier résidentiel Villa Èlan
Quartier résidentiel Villa Èlan
Quartier résidentiel Villa Èlan
Quartier résidentiel Villa Èlan
Quartier résidentiel Villa Èlan
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Quartier résidentiel Villa Èlan
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$7,91M
Located on a quiet cul-de-sac in the heart of Nueva Andalucía, this exclusive new-build residence was developed by the acclaimed firm NMobe. Currently under construction and expected to be completed between December 2025 and January 2026, this architectural gem combines contemporary minimal…
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TekceTekce
Quartier résidentiel Villa Liria
Quartier résidentiel Villa Liria
Quartier résidentiel Villa Liria
Quartier résidentiel Villa Liria
Quartier résidentiel Villa Liria
Quartier résidentiel Villa Liria
Quartier résidentiel Villa Liria
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,26M
Spectacular villa with a modern façade, private pool and spacious open-plan interior. Bright living room, high-end kitchen, master bedroom en suite and additional bedrooms with excellent layout and design. Premium finishes throughout the property. This villa has a total of 454 m2 of floor …
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Quartier résidentiel The Collection Camojan
Quartier résidentiel The Collection Camojan
Quartier résidentiel The Collection Camojan
Quartier résidentiel The Collection Camojan
Quartier résidentiel The Collection Camojan
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Quartier résidentiel The Collection Camojan
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,71M
L'année de construction 2026
BUILDING LICENSE GRANTED! Welcome to the maximum exponent of elegance and sophistication in Marbella's prestigious Camojan Waterfall neighborhood. We are delighted to introduce our exclusive 5-villa project, an extraordinary opportunity for individuals seeking the ultimate luxury living expe…
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Quartier résidentiel SALVIA I
Quartier résidentiel SALVIA I
Quartier résidentiel SALVIA I
Quartier résidentiel SALVIA I
Quartier résidentiel SALVIA I
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Quartier résidentiel SALVIA I
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$1,48M
L'année de construction 2026
Imagine waking up every morning in a paradise of comfort and convenience, where all your daily needs are at your fingertips. We present you with a new standard in lifestyle in our unbeatable new project, carefully designed to bring you the best in comfort, functionality and location. At SALV…
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Quartier résidentiel Armonía
Quartier résidentiel Armonía
Quartier résidentiel Armonía
Quartier résidentiel Armonía
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Quartier résidentiel Armonía
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$500,566
L'année de construction 2026
Located in the vibrant heart of San Pedro de Alcántara, Málaga, this luxurious new-built apartment offers a sophisticated urban lifestyle. Part of an exclusive complex comprising 35 homes stands out with its contemporary design and premium features. Although the property does not feature a p…
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Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Townhouses
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Townhouses
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Townhouses
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Townhouses
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Townhouses
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Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Townhouses
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$1,37M
Newly launched boutique residential development in one of the most exclusive areas of San Pedro de Alcantara, just a few meters from the beach, promenade, boulevard, restaurants, services, and amenities. Easy access to Puerto Banús, Marbella, and the main road connections along the Costa del…
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Quartier résidentiel Copenhague 39
Quartier résidentiel Copenhague 39
Quartier résidentiel Copenhague 39
Quartier résidentiel Copenhague 39
Quartier résidentiel Copenhague 39
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Quartier résidentiel Copenhague 39
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,54M
VILLA CLÉS AU CŒUR DE NUEVA ETALUCIE Cette fabuleuse villa dans une zone bien établie au cœur de Nueva Andalucia a subi une transformation complète du sol jusqu'aux plus hautes spécifications de construction. Offrant 5 chambres, 7 salles de bains de luxe complet, il représente l'ultime dans…
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Quartier résidentiel Zinnia
Quartier résidentiel Zinnia
Quartier résidentiel Zinnia
Quartier résidentiel Zinnia
Quartier résidentiel Zinnia
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Quartier résidentiel Zinnia
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$673,716
In an exceptional location in San Pedro Alcántara, within walking distance to the beach and with views of the Marbella sea and the impressive peak of La Concha. Discover a new way of living in San Pedro Alcántara with our exclusive development of 19 homes with 1, 2, and 3 bedrooms. Located i…
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Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Apartments
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Apartments
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Apartments
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Apartments
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Apartments
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Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Apartments
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$499,428
Newly launched boutique residential development in one of the most exclusive areas of San Pedro de Alcantara, just a few meters from the beach, promenade, boulevard, restaurants, services, and amenities. Easy access to Puerto Banús, Marbella, and the main road connections along the Costa del…
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Quartier résidentiel Residencial Albatros XIV
Quartier résidentiel Residencial Albatros XIV
Quartier résidentiel Residencial Albatros XIV
Quartier résidentiel Residencial Albatros XIV
Quartier résidentiel Residencial Albatros XIV
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Quartier résidentiel Residencial Albatros XIV
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$460,748
New development that offers apartments with 2-,3- and 4-bedrooms. It is a beautiful new development in a very privileged location, and it has an amazing roof-top swimming pool for owners to enjoy the sun with unrestricted access and beautiful views. The development boasts a magnificent mod…
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Quartier résidentiel BeSeven by Marein
Quartier résidentiel BeSeven by Marein
Quartier résidentiel BeSeven by Marein
Quartier résidentiel BeSeven by Marein
Quartier résidentiel BeSeven by Marein
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Quartier résidentiel BeSeven by Marein
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$4,54M
We present seven exclusives villas, a development in a gated complex with 24-hour security, within walking distance to the beach and Puerto Banús. These residences represent the pinnacle of architectural elegance and offer an unparalleled lifestyle. Each villa has been designed by top prof…
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Quartier résidentiel BREEZE
Quartier résidentiel BREEZE
Quartier résidentiel BREEZE
Quartier résidentiel BREEZE
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Quartier résidentiel BREEZE
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$739,472
L'année de construction 2026
Breeze is a spectacular project of 34 amazing apartments and penthouses, of 2,3 and 4 bedrooms, in a perfect location, for you to enjoy the Mediterranean lifestyle. It is currently under construction, progressing with the same care and detail that define each of its corners. Delivery is sc…
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Quartier résidentiel Mare Fase I
Quartier résidentiel Mare Fase I
Quartier résidentiel Mare Fase I
Quartier résidentiel Mare Fase I
Quartier résidentiel Mare Fase I
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Quartier résidentiel Mare Fase I
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$1,66M
New residential complex of apartments and penthouses with 3 to 4 bedrooms and 2 and 3 bathrooms just 4 minutes walk from the promenade and 3 minutes from the old town of San Pedro de Alcántara, in the new expansion area towards the sea of ​​Marbella close to Puerto Banús called Nueva Alcánta…
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Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Villas
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Villas
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Villas
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Villas
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Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Villas
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$2,47M
MODERN LIVING BY THE MEDITERRANEAN. An exclusive residential project comprising 11 luxury villas, designed to offer maximum comfort, privacy, and elegance in a privileged setting. Each villa has 5 to 6 spacious bedrooms, 5 full bathrooms plus a guest toilet, and carefully distributed space…
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Quartier résidentiel Marein Natura · VILLA CASIA
Quartier résidentiel Marein Natura · VILLA CASIA
Quartier résidentiel Marein Natura · VILLA CASIA
Quartier résidentiel Marein Natura · VILLA CASIA
Quartier résidentiel Marein Natura · VILLA CASIA
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Quartier résidentiel Marein Natura · VILLA CASIA
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$4,54M
Marein Natura combines luxury and nature in an exceptional environment. Three unique villas built on one level and designed to enjoy the Mediterranean lifestyle in a relaxed way, imagine melting into the sun's rays, relaxing in the chill-out area by the pool, picking fresh vegetables from yo…
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Quartier résidentiel Villa A San Pedro
Quartier résidentiel Villa A San Pedro
Quartier résidentiel Villa A San Pedro
Quartier résidentiel Villa A San Pedro
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$3,41M
Discover an oasis of tranquility and luxury in southern Spain, on the Costa del Sol! This exclusive 5-bedroom, 5-bathroom villa, located in a quiet urbanization in San Pedro de Alcántara, is the perfect combination of elegance, modern comfort, and first-class design. The property enjoys exc…
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Quartier résidentiel Residencial Albatros XV
Quartier résidentiel Residencial Albatros XV
Quartier résidentiel Residencial Albatros XV
Quartier résidentiel Residencial Albatros XV
Quartier résidentiel Residencial Albatros XV
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Quartier résidentiel Residencial Albatros XV
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$535,833
New development that offers apartments with 2-,3- and 4-bedrooms. It is a beautiful new development in a very privileged location, and it has an amazing roof-top swimming pool for owners to enjoy the sun with unrestricted access and beautiful views. The development boasts a magnificent m…
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Quartier résidentiel Villa Merisa
Quartier résidentiel Villa Merisa
Quartier résidentiel Villa Merisa
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Quartier résidentiel Villa Merisa
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,26M
Welcome to an extraordinary private villa in the heart of Nueva Andalucía, Marbella, where contemporary architecture, exquisite interiors, and stunning outdoor spaces merge to create the ultimate luxury retreat. Recently renovated to the highest standards, this magnificent residence offers a…
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Quartier résidentiel Villa C San Pedro
Quartier résidentiel Villa C San Pedro
Quartier résidentiel Villa C San Pedro
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$3,86M
Discover an oasis of tranquility and luxury in southern Spain, on the Costa del Sol! This exclusive 5-bedroom, 5-bathroom villa, located in a quiet urbanization in San Pedro de Alcántara, is the perfect combination of elegance, modern comfort, and first-class design. The property enjoys exc…
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Quartier résidentiel Brisas 12
Quartier résidentiel Brisas 12
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San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,77M
This luxurious property, designed by a renowned architectural firm and developed by Nordic Group, exemplifies modern Scandinavian elegance combined with supreme comfort. With an impressive 648 square meters spread over three floors, this villa offers abundant natural light and stunning view…
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Quartier résidentiel Villa Solstice
Quartier résidentiel Villa Solstice
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Quartier résidentiel Villa Solstice
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$22,18M
Welcome to this stunning frontline golf villa with an unbeatable location in the heart of Nueva Andalucía, overlooking the prestigious, members-only Las Brisas Golf Club. This west-facing estate offers breathtaking sunsets that inspire its name. The carefully manicured and exquisitely lands…
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Quartier résidentiel Cobre 37
Quartier résidentiel Cobre 37
Quartier résidentiel Cobre 37
Quartier résidentiel Cobre 37
Quartier résidentiel Cobre 37
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Quartier résidentiel Cobre 37
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$7,39M
Located in the tranquil and sought-after area of Nueva Andalucía, this spectacular villa by AMES Arquitectos represents a masterful fusion of contemporary design and architectural elegance. Situated frontline to the prestigious Las Brisas golf course, the villa offers a privileged position …
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Quartier résidentiel Villa Zen
Quartier résidentiel Villa Zen
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Quartier résidentiel Villa Zen
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Quartier résidentiel Villa Zen
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,26M
Step into a world of unparalleled luxury in this stunning newly built villa located in the exclusive Las Brisas area of ​​Nueva Andalucía, Marbella. This exquisite property is a jewel of the Costa del Sol, offering a perfect blend of contemporary elegance and Mediterranean charm. Situated …
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Quartier résidentiel Guadalmina 720
Quartier résidentiel Guadalmina 720
Quartier résidentiel Guadalmina 720
Quartier résidentiel Guadalmina 720
Quartier résidentiel Guadalmina 720
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Quartier résidentiel Guadalmina 720
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,82M
A contemporary 6-bedroom villa located on a private plot of over 1,600 m² in the prestigious Guadalmina Alta area of ​​Marbella. With a constructed area of ​​over 1,000 m², this property combines striking modern architecture with practical living spaces and high-quality finishes. Clean lin…
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Quartier résidentiel Blume by Marein
Quartier résidentiel Blume by Marein
Quartier résidentiel Blume by Marein
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San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$4,88M
An exclusive boutique development comprising just three contemporary villas. Located in the prestigious residential area of Cortijo Blanco, in Marbella, between Puerto Banús and San Pedro de Alcántara, this development offers the perfect balance of privacy, design, and Mediterranean lifesty…
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Quartier résidentiel Alcalá 70
Quartier résidentiel Alcalá 70
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Quartier résidentiel Alcalá 70
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$13,37M
Set just off the fairways in the heart of Nueva Andalucía, this villa by Cogitari Homes assumes you recognise quality without it being explained. 986 m² built on a 1,727 m² plot, with five bedrooms and five en suite bathrooms. The figures are clear, but the real point is how the space has be…
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Quartier résidentiel Casa Koi
Quartier résidentiel Casa Koi
Quartier résidentiel Casa Koi
Quartier résidentiel Casa Koi
Quartier résidentiel Casa Koi
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Quartier résidentiel Casa Koi
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,82M
A contemporary villa positioned frontline to Las Brisas Golf Course in Marbella, offering direct views across the fairways toward La Concha mountain. The property combines clean architectural lines with warm natural materials, creating a balanced interior defined by oak detailing, stone surf…
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Quartier résidentiel Terrazas de Guadaiza II
Quartier résidentiel Terrazas de Guadaiza II
Quartier résidentiel Terrazas de Guadaiza II
Quartier résidentiel Terrazas de Guadaiza II
Quartier résidentiel Terrazas de Guadaiza II
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Quartier résidentiel Terrazas de Guadaiza II
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$642,061
The development is located on the Costa del Sol, in the undulating, lake-filled terrain and surrounded by the famous golf courses of Nueva Andalucía. This complex is situated in the municipality of Marbella, Malaga, undoubtedly one of Spain's best known destinations for its high quality of l…
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Quartier résidentiel Mare
Quartier résidentiel Mare
Quartier résidentiel Mare
Quartier résidentiel Mare
Quartier résidentiel Mare
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Quartier résidentiel Mare
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$733,784
L'année de construction 2025
Mare is a new residential of apartments of 3 bedrooms and penthouses of 4 bedrooms and 2 to 3 bathrooms, only 4 minute walk away from the sea front promenade and 3 minutes from the ancient part of San Pedro de Alcantara, in the new expanding area towards Marbella beach and near Puerto Banus …
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Quartier résidentiel Isla Bela
Quartier résidentiel Isla Bela
Quartier résidentiel Isla Bela
Quartier résidentiel Isla Bela
Quartier résidentiel Isla Bela
Quartier résidentiel Isla Bela
Quartier résidentiel Isla Bela
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$893,055
Exclusive residential complex, stands out for its unique architecture, which reinterprets the traditional Andalusian patio concept. This design allows natural light to flood every space, adding a contemporary and avant-garde touch to each home. Located in the prestigious district of Nueva A…
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Quartier résidentiel Breeze
Quartier résidentiel Breeze
Quartier résidentiel Breeze
Quartier résidentiel Breeze
Quartier résidentiel Breeze
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Quartier résidentiel Breeze
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$784,978
Spectaculaire projet de 34 appartements et penthouses étonnants de 2,3 et 4 chambres, dans un emplacement parfait, pour que vous puissiez profiter du style de vie méditerranéen. Le design moderne et l'architecture d'avant-garde offrent des espaces ouverts et lumineux, pour profiter et se dé…
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Quartier résidentiel Marbella Lake
Quartier résidentiel Marbella Lake
Quartier résidentiel Marbella Lake
Quartier résidentiel Marbella Lake
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Quartier résidentiel Marbella Lake
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$1,08M
L'année de construction 2023
Marbella Lake, a private modern development at the heart of Golf Valley, in Nueva Andalucía, just 5 kilometres from Puerto Banús. This new development comprises 98 apartments distributed throughout several three storey buildings in contemporary Mediterranean style. The 2 and 3 bedroom apar…
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Quartier résidentiel Alcalá 4
Quartier résidentiel Alcalá 4
Quartier résidentiel Alcalá 4
Quartier résidentiel Alcalá 4
Quartier résidentiel Alcalá 4
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Quartier résidentiel Alcalá 4
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$11,09M
Exclusive Luxury Villa Under Construction in Nueva Andalucía, Marbella Located in one of Marbella’s most prestigious areas, this stunning luxury villa under construction redefines elegance, comfort, and privacy. Situated in Nueva Andalucía, just 5 minutes from Puerto Banús, the property enj…
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Quartier résidentiel Villa Sirius
Quartier résidentiel Villa Sirius
Quartier résidentiel Villa Sirius
Quartier résidentiel Villa Sirius
Quartier résidentiel Villa Sirius
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Quartier résidentiel Villa Sirius
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,82M
This exquisite residence offers an unparalleled blend of modern comfort and sophisticated architecture, designed for the most refined lifestyle. Nestled in complete privacy, the property features outstanding amenities, including a floor-to-ceiling wine cellar, a billiard room, and a personal…
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Quartier résidentiel Salvia Fase II
Quartier résidentiel Salvia Fase II
Quartier résidentiel Salvia Fase II
Quartier résidentiel Salvia Fase II
Quartier résidentiel Salvia Fase II
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Quartier résidentiel Salvia Fase II
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$1,09M
We present you with a new standard in lifestyle in our unbeatable new project, carefully designed to bring you the best in comfort, functionality and location. Is strategically located in the heart of San Pedro ensuring that everything you need is just a few steps away. From supermarkets, s…
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Quartier résidentiel Armonia San Pedro
Quartier résidentiel Armonia San Pedro
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Quartier résidentiel Armonia San Pedro
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$533,785
New development of apartments consisting of 35 apartments of 2 and 3 bedrooms, with duplexes with terraces-solarium. Garages in the basement and commercial premises on the first floor, in a building of avant-garde architecture, with first class qualities and an exceptional location in the he…
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Quartier résidentiel SALVIA II
Quartier résidentiel SALVIA II
Quartier résidentiel SALVIA II
Quartier résidentiel SALVIA II
Quartier résidentiel SALVIA II
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San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$1,09M
L'année de construction 2027
SALVIA 2 is an exclusive new apartment complex located just minutes from the Mediterranean coast in the charming seaside town of San Pedro Alcántara. This project offers an enviable location next to the palm tree lined promenade, connecting to the east with Marbella and to the west with Este…
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Quartier résidentiel Mare Fase II
Quartier résidentiel Mare Fase II
Quartier résidentiel Mare Fase II
Quartier résidentiel Mare Fase II
Quartier résidentiel Mare Fase II
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San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$1,56M
New residential complex of apartments and penthouses with 3 to 4 bedrooms and 2 and 3 bathrooms just 4 minutes walk from the promenade and 3 minutes from the old town of San Pedro de Alcántara, in the new expansion area towards the sea of ​​Marbella close to Puerto Banús called Nueva Alcánta…
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