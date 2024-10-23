Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Townhouses

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Newly launched boutique residential development in one of the most exclusive areas of San Pedro de Alcantara, just a few meters from the beach, promenade, boulevard, restaurants, services, and amenities. Easy access to Puerto Banús, Marbella, and the main road connections along the Costa del Sol.
Designed combining contemporary architecture, high-quality finishes, and an exceptional lifestyle in a privileged location. Comfort, efficiency, and ease of living are prioritized.
The project comprises 17 carefully designed apartments offering bright spaces, with a focus on comfort and quality. The open-plan designs connect the living, dining, and kitchen areas, creating fluid and functional spaces.
This project is ideal as a primary residence, second home, or investment property.
Localisation sur la carte
San Pedro Alcantara, Espagne
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