Quartier résidentiel Copenhague 39

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VILLA CLÉS AU CŒUR DE NUEVA ETALUCIE
Cette fabuleuse villa dans une zone bien établie au cœur de Nueva Andalucia a subi une transformation complète du sol jusqu'aux plus hautes spécifications de construction.
Offrant 5 chambres, 7 salles de bains de luxe complet, il représente l'ultime dans la vie contemporaine.
De grands espaces de vie complétés par une cuisine ouverte et une vaste terrasse comprenant une cuisine extérieure permettent un style de vie complet en plein air. Un jacuzzi, un sauna et une vue dégagée sur le terrain de golf en font la maison familiale idéale à Marbella.
CARACTÉRISTIQUES DES BIENS
• Vue sur le golf
• Entièrement rénové
• Terrasse sur le toit
• Piscine extérieure
• Cuisine extérieure
• Gymnase
• Sauna
• Jacuzzi
• Salle de jeux
Localisation sur la carte
San Pedro Alcantara, Espagne
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