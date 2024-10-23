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Quartier résidentiel Copenhague 39

San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,54M
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20
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ID: 38915
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1168955479
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Ville
    San Pedro Alcantara
  • Adresse
    Avenida del Prado, 7

À propos du complexe

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VILLA CLÉS AU CŒUR DE NUEVA ETALUCIE Cette fabuleuse villa dans une zone bien établie au cœur de Nueva Andalucia a subi une transformation complète du sol jusqu'aux plus hautes spécifications de construction. Offrant 5 chambres, 7 salles de bains de luxe complet, il représente l'ultime dans la vie contemporaine. De grands espaces de vie complétés par une cuisine ouverte et une vaste terrasse comprenant une cuisine extérieure permettent un style de vie complet en plein air. Un jacuzzi, un sauna et une vue dégagée sur le terrain de golf en font la maison familiale idéale à Marbella. CARACTÉRISTIQUES DES BIENS • Vue sur le golf • Entièrement rénové • Terrasse sur le toit • Piscine extérieure • Cuisine extérieure • Gymnase • Sauna • Jacuzzi • Salle de jeux

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San Pedro Alcantara, Espagne
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