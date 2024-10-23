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Quartier résidentiel Brisas 12

San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,77M
;
20
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ID: 39379
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1911284550
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Ville
    San Pedro Alcantara
  • Adresse
    Avenida del Generalife

À propos du complexe

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This luxurious property, designed by a renowned architectural firm and developed by Nordic Group, exemplifies modern Scandinavian elegance combined with supreme comfort. With an impressive 648 square meters spread over three floors, this villa offers abundant natural light and stunning views from almost every room. The property is fully equipped with top-quality Siemens appliances and features exquisite oak floors that complement its warm, contemporary style. The ground floor is meticulously designed to create a welcoming atmosphere. A spacious kitchen with dining area flows seamlessly into a cozy living room. Furthermore, this floor includes a guest bedroom with an en-suite bathroom and an additional guest toilet, ensuring functionality and privacy.

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San Pedro Alcantara, Espagne
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