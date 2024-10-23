Quartier résidentiel Breeze

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Spectaculaire projet de 34 appartements et penthouses étonnants de 2,3 et 4 chambres, dans un emplacement parfait, pour que vous puissiez profiter du style de vie méditerranéen.
Le design moderne et l'architecture d'avant-garde offrent des espaces ouverts et lumineux, pour profiter et se détendre dans l'un des endroits les plus privilégiés du monde. L'urbanisation aura des espaces communs agréables tels qu'une piscine, des jardins paysagers, un espace de co-travail et une salle de fitness. Le complexe, qui sera complètement fermé, aura également des caméras de surveillance permanentes et un service de conciergerie.
Le projet est situé à Guadalmina Alta, Marbella (Malaga), l'une des zones les plus privilégiées de la Costa del Sol, avec plus de 70 terrains de golf, 300 jours de soleil par an, une température moyenne annuelle de 20 degrés et très proche des espaces de culture, de sports, de plages, de loisirs, de shopping et de gastronomie.
Localisation sur la carte
San Pedro Alcantara, Espagne
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