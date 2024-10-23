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Quartier résidentiel The Collection Camojan

San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,71M
;
14
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ID: 39036
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1081044814
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Ville
    San Pedro Alcantara

À propos du complexe

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BUILDING LICENSE GRANTED! Welcome to the maximum exponent of elegance and sophistication in Marbella's prestigious Camojan Waterfall neighborhood. We are delighted to introduce our exclusive 5-villa project, an extraordinary opportunity for individuals seeking the ultimate luxury living experience. Nestled in the heart of the highly sought-after Camojan area, our 5 luxury villas over a harmonious blend of contemporary design and timeless elegance. With meticulous attention to detail and an unwavering commitment to quality, these villas truly embody the essence of luxury living.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Localisation sur la carte

San Pedro Alcantara, Espagne
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