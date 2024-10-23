  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Marbella
  4. Quartier résidentiel Villa Merisa

Quartier résidentiel Villa Merisa

San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,26M
;
20
Laisser une demande
ID: 39519
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1929952634
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Ville
    San Pedro Alcantara
  • Adresse
    Calle Escorial

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Welcome to an extraordinary private villa in the heart of Nueva Andalucía, Marbella, where contemporary architecture, exquisite interiors, and stunning outdoor spaces merge to create the ultimate luxury retreat. Recently renovated to the highest standards, this magnificent residence offers a perfect combination of modern elegance and Mediterranean charm. Prime location : Situated in prestigious Nueva Andalucía, this villa offers a peaceful and private setting while being just minutes away from world-class golf courses, the luxurious marina of Puerto Banús, high-end boutiques, gourmet restaurants, and the stunning golden beaches of Marbella. Architectural brilliance and interior design : Designed by Jesús Estepa Rubio and Antonio Estepa Rubio of ER Arquitectos and styled by AALTO Exclusive Design, this villa is a masterpiece of refined sophistication. Natural stone, elegant glass elements, and pure architectural lines create a harmonious connection between the interior and exterior spaces. A home of distinction and prestige : This villa represents the pinnacle of luxury in Marbella, combining brilliant architecture, exquisite interiors, and resort-worthy outdoor spaces. Whether as a permanent residence, luxury retreat, or investment, this property offers unparalleled exclusivity in one of Marbella's most coveted areas.

Localisation sur la carte

San Pedro Alcantara, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Madroñal Manresa
Benahavis, Espagne
depuis
$5,63M
Quartier résidentiel Natura Estepona
Estepona, Espagne
depuis
$625,707
Quartier résidentiel Bulevar 360
Malaga, Espagne
depuis
$417,284
Quartier résidentiel Natura Estepona
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$597,266
Quartier résidentiel Valley Views Fase 1
Mijas, Espagne
depuis
$447,096
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa Merisa
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,26M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel ELYSEA SUITES
Quartier résidentiel ELYSEA SUITES
Quartier résidentiel ELYSEA SUITES
Quartier résidentiel ELYSEA SUITES
Quartier résidentiel ELYSEA SUITES
Afficher tout Quartier résidentiel ELYSEA SUITES
Quartier résidentiel ELYSEA SUITES
Mijas, Espagne
depuis
$1,20M
Elysea Suites is a boutique development of 22 2 and 3 bedroom apartments in Mijas Costa. With exquisite Mediterranean views and excellent communal areas, this development is ideal for those who appreciate the small pleasures of outdoor living
Agence
Muse
Laisser une demande
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Afficher tout Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$462,563
L'année de construction 2025
Appartements à vendre à Ciudad Quesada, Alicante, avec jardin ou solarium Situé dans la charmante ville de Ciudad Quesada, à Rojales, Alicante, ce nouveau programme immobilier privé allie architecture moderne et confort au quotidien. Réputé pour son style de vie méditerranéen décontracté, le…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Afficher tout Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$514,379
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Appartements Prestigieux Avec Vue Sur Mer à Fuengirola Les appartements sont dans un projet prestigieux situé dans un quartier privilégié de Fuengirola entre Benalmadena. La région a le droit à la renommée d'offrir de larges options d'équipements. De plus, le climat méditerranéen ensoleillé …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications